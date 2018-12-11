Москалькова вручила Юлии Тубис из Карелии награду

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова вручила награду Юлии Тубис, президенту благотворительного фонда, сообщили в правительстве Карелии.

Критериями присуждения медали являются самоотверженность, героизм и мужество, проявленные в ситуации реальной угрозы правам человека, и поступки, совершаемые по воле сердца и порой за гранью возможного.

В этом году лауреатами медали "Спешите делать добро" стали 12 человек, среди которых – певица Диана Гурцкая.

Медали удостоена Юлия Тубис, основательница и президент Фонд имени Арины Тубис, открывшегося в Петрозаводске в конце 2014 года.

"Очень приятно, что мою работу оценили так высоко. Но хочу сказать, что в одиночку человек никогда таких результатов не добьется. У нас – большая команда, единый мощный ресурс, который работает на благо людей. Поэтому это командная награда. Хочу сказать спасибо всем, кто нам помогает, – моя большая команда добровольцев, неравнодушные люди, НКО, представители медицинских организаций, республиканской и муниципальной власти", – поделилась Юлия Тубис.