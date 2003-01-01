Московские туристы на трассе «Кола» спасли водителя в 25-градусный мороз

Житель Карелии (или жительница) публично поблагодарил семейную пару из Москвы, которая не оставила его в беде на федеральной трассе «Кола» поздно вечером в сильный мороз.

По словам автора сообщения в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» (по посту непонятно, это мужчина или женщина), его автомобиль заглох на трассе. Водитель включил аварийную сигнализацию, за бортом было около -25°C, помощь подоспела не сразу.

«Эти люди единственные остановились, увидев меня на аварийке поздно вечером, и, несмотря на мороз, помогли!» — написал водитель.Супруги Андрей и Елена, находившиеся за рулем, не просто предложили подвезти или вызвать эвакуатор. Они взяли автомобиль сломавшегося водителя на буксир и отвезли его до самой столицы Карелии — Петрозаводска. Расстояние, которое они преодолели вместе, составило около 130 километров.

«Мир не без добрых людей! Пример нашим карелам!» — отметил спасенный водитель, подчеркнув, что этот поступок заслуживает особого уважения и широкой огласки.История получила множество комментариев в том числе связанных с отзывчивостью приезжих туристов. Но большинство комментаторов сошлось во мнении, что место проживания не имеет значения. Про есть те, кто готов помочь, и те, кто не готов.

