Московские туристы в Карелии подрались из-за женщины, дело закончилось приговором суда

Суд Лоухского района Карелии вынес приговор по делу о драке между туристами из Московской области, поссорившихся на почве ревности.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, гости приехали на отдых в Карелию в конце июля 2018 года. Во время одной из стоянок на озере между ними произошла ссора из-за женщины.

Один из туристов схватил нож и палку, угрожая убийством, а потом и разбил другому голову. Телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил подсудимого к условному сроку лишения свободы на 2 года 6 месяцев.