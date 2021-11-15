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Московские туристы в Карелии подрались из-за женщины, дело закончилось приговором суда

Новости. Общество
16:06, 21 Декабря 2021
фото: © info-rm.com

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Суд Лоухского района Карелии вынес приговор по делу о драке между туристами из Московской области, поссорившихся на почве ревности.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Как следует из материалов дела, гости приехали на отдых в Карелию в конце июля 2018 года. Во время одной из стоянок на озере между ними произошла ссора из-за женщины.

Один из туристов схватил нож и палку, угрожая убийством, а потом и разбил другому голову.  Телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил подсудимого к условному сроку лишения свободы на 2 года 6 месяцев.

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Комментарии

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Экспeрд
2021-12-21 16:29:17
Кто победил, того и женщина. В эпосе "Калевала" так сказано.
Гость
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