Московский городской суд отменил решение о прекращении исполнительного производства в отношении «Невского пассажа»

Незаконная торговая пристройка к жилому дому в Петрозаводске подлежит сносу.

Московский городской суд отменил прошлогоднее определение Пресненского районного суда российской столицы о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, которая более известна как «Невский пассаж». Таким образом, очередная попытка Федеральной службы судебных приставов сложить с себя обязанности по сносу «Невского пассажа» потерпела крах, и ФССП придется исполнять судебное решение о демонтаже незаконной пристройки.

Напомним, Петрозаводский городской суд постановил демонтировать наземную часть пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014-го Верховный суд Республики Карелия оставил это решение в силе. Однако «Невский пассаж» до сих пор не снесен, а судебные приставы, которые должны были обеспечить исполнение этого вердикта, уже несколько лет пытаются прекратить исполнительное производство с помощью судебных исков.