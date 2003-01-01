Самолет из Москвы не смог приземлиться в Петрозаводске из-за сильного ветра

Воздушное судно было вынуждено покинуть карельскую столицу в разгар непогоды.

Сегодня, 22 сентября, самолёт, совершавший рейс из Москвы в Петрозаводск, не смог приземлиться в главном аэропорту Карелии из-за сильного ветра, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе авиагавани.

Покружившись, воздушное судно улетело в Череповец. Планируется, что позже самолет попробует совершить еще одну посадку в Петрозаводске. На 18:00 уже запланирован обратный рейс из карельской столицы в Москву.

Напомним, сегодня из-за шквалистого ветра без электричества остались крупные поселки Карелии.