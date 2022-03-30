Москва выделила Карелии 500 млн рублей на ремонт дорог

Карелия получила дополнительные 500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт региональных дорог.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подводя итоги визита в Москву, где состоялась его встреча с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Карелия получила дополнительные 500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт региональных дорог. Подтвердил готовность оперативно их освоить. Это важно: только в этом случае республика может претендовать на следующий дополнительный транш», — заявил глава республики.

Парфенчиков также сообщил, что в российской столице были обсуждены вопросы строительства нового хирургического корпуса БСМП, а также это блоков межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке.

По словам Артура Парфенчикова, проект хирургического корпуса БСМП готов. «В семиэтажном здании будет 6 отделений: рентген-диагностическое, клинико-диагностическое, функциональной диагностики и УЗИ, эндоскопии, реабилитации, реанимации и ИТАР. Предусмотрим место для помещений телемедицины, приёма санитарной авиации и 12-и операционных. На кровле разместим вертолётную площадку», — пояснил он.

На блоках А и Б межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке работы ведутся, заявил губернатор. «Блок „А“ передадим республиканской больнице. Разместим в нем семь отделений, ревматологический центр, три операционных зала и палату ИТАР. А блок „Б“ перейдёт детской поликлинике — она переедет из Детской республиканской больницы», — сообщил Парфенчиков. Он пояснил, что с Маратом Хуснуллиным обсуждались объемы работ и финансирования данных проектов.

Ранее сообщалось, что Фонд ЖКХ направит Карелии 2,8 млрд. рублей для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья.