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Москва выделила Карелии 500 млн рублей на ремонт дорог

Новости. Экономика
10:35, 28 Апреля 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Карелия получила дополнительные 500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт региональных дорог.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подводя итоги визита в Москву, где состоялась его встреча с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. 

«Карелия получила дополнительные 500 млн рублей из федерального бюджета на ремонт региональных дорог. Подтвердил готовность оперативно их освоить. Это важно: только в этом случае республика может претендовать на следующий дополнительный транш», — заявил глава республики.

Парфенчиков также сообщил, что в российской столице были обсуждены вопросы строительства нового хирургического корпуса БСМП, а также это блоков межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке.

По словам Артура Парфенчикова, проект хирургического корпуса БСМП готов. «В семиэтажном здании будет 6 отделений: рентген-диагностическое, клинико-диагностическое, функциональной диагностики и УЗИ, эндоскопии, реабилитации, реанимации и ИТАР. Предусмотрим место для помещений телемедицины, приёма санитарной авиации и 12-и операционных. На кровле разместим вертолётную площадку», — пояснил он.

На блоках А и Б межрайонной больницы с поликлиникой на Древлянке работы ведутся, заявил губернатор. «Блок „А“ передадим республиканской больнице. Разместим в нем семь отделений, ревматологический центр, три операционных зала и палату ИТАР. А блок „Б“ перейдёт детской поликлинике — она переедет из Детской республиканской больницы», — сообщил Парфенчиков. Он пояснил, что с Маратом Хуснуллиным обсуждались объемы работ и финансирования данных проектов.

Ранее сообщалось, что Фонд ЖКХ направит Карелии 2,8 млрд. рублей для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья.

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