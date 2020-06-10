Москва выделит Карелии деньги на развитие культуры и укрепление единства

Федеральный бюджет выделит республике Карелия 11 млн рублей в 2021 году на реализацию национальной политики.

Федеральное агентство по делам национальностей подвело итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для выделения субсидий из федерального бюджета в рамках программы "Реализация государственной национальной политики". Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России.

Карелия на эти цели получит 11 млн рублей в 2021 году.

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