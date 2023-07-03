Москвич отсидит три года в колонии за обман двух престарелых жительниц Карелии

Курьер забрал у жертв телефонных мошенников 1,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Москвы. Его признали виновным мошенничестве.

Установлено, что 28 сентября 2022 года две жительницы Сортавалы, 74 и 82 лет, стали жертвами телефонного мошенничества.



В одном случае аферист представился следователем, во втором - адвокатом. Мошенничества проходили по известной схеме «ваш родственник попал в ДТП, ему грозит уголовная ответственность».

Веденные в заблуждение пенсионерки передали курьеру один миллион и 270 тысяч рублей соответственно. Для этой «операции» москвич специально приехал в Сортавалу из Санкт-Петербурга.

Суд приговорил мужчину к трем годам в исправительной колонии общего режима. Также суд по гражданским искам потерпевших в полном объеме взыскал причиненный ущерб, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.