"Москвич" попал под Камаз в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На перекрестке в Петрозаводске неосторожный поворот руля водителя легкового автомобиля привел к ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент, как 10 августа в 15.55 автомобиль на пересечении ул. Красноармейской и ул. Горького "Москвич-412"столкнулся с Камазом.

Как отмечается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль, находясь в левой полосе движения, начал маневр перестроения вправо. В это же время самосвал двигался в правой полосе движения.

В ходе ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.