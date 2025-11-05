Москвичи выиграли конкурс на расселение аварийных домов по программе КРТ в Петрозаводске

Дома на Октябрьском проспекте и улице Иссерсона будут расселять две строительные компании.
Администрация Петрозаводска провела торги на комплексное развитие территорий на Октябрьском проспекте и по улице Михаила Иссерсона. Определены победители, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.
— В первом случае это ООО СЗ «Стройинвест КСМ». Во втором, из трех претендентов наибольшую сумму за право заключения договора и наименьший срок расселения предложил московский застройщик — ООО «АЙЦБЕРГ», - рассказал Россыпнов.
Реализация проектов КРТ позволит быстрее расселить 17 аварийных домов. Застройщики направят только на цели расселения не менее 800 миллионов рублей, сократив тем самым бюджетные расходы.
— Таким образом, механизмом КРТ уже охвачено 45 аварийных домов. Следующие проекты КРТ — район ул. Луначарского, ул. Чернышевского, Зарецкого проезда, ул. Державина и участок на улице Крупской, в границах которой расположены многоквартирные дома № 44, № 50, № 52.
Ранее о старте нового этапа программы КРТ рассказали в мэрии города. Напомним, комплексное развитие территорий (КРТ) — программа, в рамках которой за счёт частной строительной компании расселяют аварийное жильё, сносят старые строения, а на их месте строят новые дома и объекты социальной инфраструктуры. В эту программу подрядчики уже вложили 500 миллионов рублей. Уже расселено 109 квартир в 25 домах.