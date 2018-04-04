Москвичка расплатилась фальшивыми купюрами за отдых в отеле Карелии

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Жительница российской столицы приехала на отдых в Карелию с поддельными деньгами и расплатилась ими с персоналом парк-отеля "Дача Винтера".
Сортавальский городской суд приговорил москвичку 1992 года рождения к трем годам лишения свободы условно за хранение и сбыт поддельных денежных купюр. Злоумышленница была задержана после того, как осуществила сбыт 17 фальшивых банковских билетов. Подделки девушка передала работникам парк-отеля "Дача Винтера".
Об этом рассказал врио начальника следственного управления МВД по Карелии Денис Дудчик на встрече с прессой.
Подробности истории читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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