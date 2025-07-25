Москву и Петрозаводск связал новый авиарейс

Теперь из Карелии в столицу можно долететь менее чем за 2 часа.

Из московского аэропорта «Внуково» запустили новый авиарейс в Петрозаводск, сообщили в группе карельской воздушной гавани.

— Перелёты по этому маршруту осуществляет компания «Азимут», — рассказали там.

Рейсы будут выполняться еженедельно по четвергам и субботам. Максимальное время в пути составит 1 час 50 минут.

Из Петрозаводска суда будут вылетать в 11:15, а из столицы — в 08:25.

Ранее стало известно, что 17 августа откроется прямое авиасообщение между Петрозаводском и Махачкалой. Стоимость билетов стартует от 10900 рублей.