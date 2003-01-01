Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

Ремонт моста через реку Сума на автомобильной дороге «Сумпосад - Вирандозеро – Нюхча» в деревне Лапино Беломорского округа отремонтируют до конца текущего года.

Об этом сообщает депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева, ссылаясь на Управление автомобильных дорог республики. Работы выполнят в рамках мероприятий по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Напомним, ранее вопрос ремонта мостов округа обсуждался на совещании в парламенте Карелии. Как раз Ирина Кузичева обращала внимание на этот мост в деревне Лапино. Он является частью автомобильной дороги, которая соединяет деревню Лапино, поселки Хвойный и Вирандозеро, село Нюхча. Также по участку автодороги «Сумпосад - Хвойный» проходит школьный автобусный маршрут.