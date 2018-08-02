Мост через Свирь опять разведут на два часа

Движение для всех видов транспорта будет перекрыто на два часа на 236 км автодороги "Кола".

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что 3 августа с 8.50 до 10.50 для пропуска негабаритного судна будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола".

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.