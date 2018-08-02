Мост через Свирь опять разведут на два часа

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Движение для всех видов транспорта будет перекрыто на два часа на 236 км автодороги "Кола".
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кола" информирует, что 3 августа с 8.50 до 10.50 для пропуска негабаритного судна будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги "Кола".
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
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