Мост и дорогу отремонтируют в карельской деревне Тукса

В деревне Тукса Олонецкого района в следующем году планируется отремонтировать мост и участок автомобильной дороги.
Как рассказал Управтодор РК, ремонт моста на 2-километровом участке дороги, проходящей через деревню, выполнит подрядчик — компания «Северные дороги». В планах — устройство проезжей части из железобетонных плит, установка барьерных и перильных ограждений, а также восстановление покрытия на подходах к мосту. Все работы должны завершиться осенью 2026 года.
Помимо этого, в Туксе запланирован ремонт региональной автодороги протяженностью 5,8 км. Здесь заменят асфальтовое покрытие и водопропускные трубы, обустроят тротуары и наружное освещение, установят дорожные знаки и нанесут разметку. Эти работы также пройдут в следующем году.
