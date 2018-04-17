Мост на Мерецкова в Петрозаводске будут убирать ночью и вручную

Следующие первоочередные объекты для уборки мэрия определит в зависимости от ситуации.

Как рассказали в городской администрации, с сегодняшнего дня сформировано звено из шести человек для ручной уборки города в ночное время.

- Первостепенная задача – уборка моста на улице Мерецкова и подходов к нему. А дальше мы будем ориентироваться по ситуации, поскольку отрицательные температуры пока осложняют работу в ночную смену, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По информации Бекелева, в ходе очередного рейда представителей администрации деятельность комбинированных звеньев была зафиксирована на площади Гагарина и Ключевском шоссе. В настоящее время на городских магистралях работают три механизированных звена подрядной организации ООО "ТехРент" и несколько звеньев дорожных рабочих, занятых ручной уборкой зимнего смета и крупного мусора с газонов и тротуаров. В очистке проезжей части улиц принимают участие две специальные машины-пылесосы, в уборке смета - несколько подметально-уборочных машин. В центральной части города работает тротуарный пылесос.

Напомним, что активную фазу работ по очистке городских территорий планируется завершить к первым майским праздникам.