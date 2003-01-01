Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

В Петрозаводске строительство Лобановского моста вышло на финишную прямую.

В настоящий момент готовность объекта 90 процентов, идет монтаж освещения и контактной линии для троллейбусов. Мост будет длиной более 150 метров, количество полос движения увеличено с двух до четырёх, расширены тротуары и спроектированы велосипедные дорожки. Кроме того. У моста будет архитектурная подсветка, как у мостов в Петербурге.

— Ставил задачу открыть движение по мосту уже в октябре — сделаем! Это значительно раньше сроков, установленных контрактом, за что отдельная благодарность подрядчику АО «ВАД», — написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков. Напомним, что ранее планировалось сдать мост в 2026 году.

Реконструкция моста через реку Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске — один из ключевых проектов региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы». Все работы выполняются за счет средств республиканского бюджета.

Открытие моста и начало движения по нему, по словам представителя застройщика, намечено на 19 октября этого года, на День работника дорожного хозяйства.