Мост на трассе «Кола» разведут для прохождения яхты

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют из-за разведения моста через реку Свирь.

В воскресенье, 22 августа, на трассе «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Об этом информирует

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорогу перекроют с 11:10 до 13:10 для прохода вниз по реке яхты «DIRLANDA» с максимальным высотным габаритом 16,5 метра.

Представители ОАО «РЖД» разведут мост через реку Свирь, расположенный на трассе «Кола» у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.

Данный мост является совмещённым, он предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.



