Мост на трассе «Кола» в Сегежском районе Карелии реконструирует фирма из Санкт-Петербурга

Компания из северной столицы оказалась единственным участником торгов.

Компания из Санкт-Петербурга «ЭкспрессСтрой» займется реконструкцией моста на участке федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии. Заказчиком работ выступило республиканское управление автомобильных дорог.

Начальная стоимость контракта составляла 660,6 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, фирма из северной столицы оказались единственным участником торгов и предложила выполнить работы за 659,3 миллиона. Теперь с этой компанией и будет заключен контракт по указанной ей цене.