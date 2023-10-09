Мост на ведущей в Карелию трассе разведут на день позже

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фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Дорожники предупредили о разводке Ладожского моста 10 октября.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупредили о разводке Ладожского моста на трассе «Кола». Мост в Кировском районе должны были разводить 9 октября, но перенесли на 10 октября из-за погоды.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями суда не успели подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста. В связи, с чем разводка моста перенесена на 10 октября в период с 10:00 до 10:45» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Вниз по реке пройдёт барже-буксирный состав «Гаур» и «ВЭШ — 31030» с максимальным высотным габаритом 24 метра.

«В связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе Р-21 „Кола“», — добавил Пузыревский.

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