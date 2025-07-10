Мост обрушился во время крестного хода в соседнем с Карелией регионе

В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора области. Не менее шести человек пострадали.



«На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приёмное отделение центральной районной больницы», — говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что речь идёт о мосте через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово Никольского округа. На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет.

Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Он добавил, что пострадавших сейчас обследуют медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.