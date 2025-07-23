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Мост в Юшкозеро, закрытый с января, начали ремонтировать

Новости. Благоустройство
21:30, 26 Июля 2025
фото: Татьяна Шелина / VK

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В Калевальском районе строители ремонтируют аварийный мост.

О строительных работах рассказало местное издание «64 параллель».

— На объект уже завезли необходимые материалы, технику. Работы выполняют в срок, — пишет издание.

Мост является важным для жителей объектом. По нему люди привозят дрова, продукты, ездит скорая помощь, пожарные. С января этого года переправа закрыта. Напомним, о необходимости ремонта заявили жители. По их словам, зимой очистка от снега и наледи не проводилась. В результате в январе автомобиль местной жительницы занесло, он едва не упал с моста. Люди обратились в Следком России. Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку. После чего мост и закрыли.

Добавим, что мост соединяет материковую и островную части деревни Юшкозеро.  На острове 58 домов. В рамках Программы поддержки местных инициатив в 2021–2022 году  было отремонтировано 30 метров, что составляет 4 пролета аварийного моста. Сейчас, чтобы завершить ремонт моста,  парламент Карелии поддержал изменения в региональный бюджет.

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