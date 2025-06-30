Мост в Карелии загорелся после удара молнии

В Карелии за сутки произошло три пожара.
Вчера поздно вечером, 3 июля, в Питкярантском районе загорелся мост. Об этом сообщили в МЧС.
В 23:16, в деревне Лункулансаари Питкярантского района от удара молнии загорелся мост. По данным МЧС Карелии, огонь повредил около 8 квадратных метров перекрытия моста. В тушении участвовали четверо спасателей.
За сутки в Карелии также зафиксированы два пожара на открытых территориях — в Питкяранте и Петрозаводске. В обоих случаях горел мусор.
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