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Мост в Ладва-Ветке отремонтируют за семь млн рублей до конца декабря

Новости. Благоустройство
14:17, 17 Декабря 2024
фото: © Заксобрания Карелии / VK

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Средства выделят из бюджета Карелии

 Аварийный мост в поселке Ладва-Ветка Прионежского района отремонтируют за семь млн рублей. Деньги выделят из Дорожного фонда республики. Об этом стало известно на совещании, которое провела исполняющая обязанности председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал парламентарию, что восстановительные работы на деревянной 42-метровой мостовой переправе через реку Ивина проведет «Кондопожское ДРСУ». Во время ремонта для местных жителей организуют время прохода через мост утром, днем и вечером. Для автомобилей скорой помощи, пожарной охраны и мусоровозов также обеспечат проезд.

Директор «Кондопожского ДРСУ» Юрий Синяков сообщил, что часть стройматериалов уже подготовлена и будет завезена в поселок сегодня во второй половине дня. Все ремонтные работы планируют завершить до 25-26 декабря.

«Сейчас на ремонт моста через реку Ивина выделяется 7 млн рублей из Дорожного фонда Карелии, и задача местной власти до конца этого года провести все аварийно-восстановительные работы, чтобы часть жителей Ладва-Ветки не остались отрезаны от основной части поселка, где расположены магазины, школа и другие важные для людей объекты», – сказала парламентарий.

Ольга Шмаеник попросила проинформировать местных жителей, а их более 140 человек в поселке, о временных промежутках для прохода на другой берег реки Ивина и сроках ремонта переправы.

Ольга Шмаеник также поблагодарила Минтранс республики за содействие в решении вопроса.

 

 

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