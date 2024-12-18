До конца года в Карелии планируют отремонтировать мост в Ладва-Ветке

На проведение работ выделено 7 млн рублей.
Мост в Ладва-Ветке планируют отремонтировать до конца года, сообщили в официальном паблике республики Карелия.
Как рассказали в источнике, грузовое движение по мосту сейчас приостановлено, но легковой транспорт и местные жители могут им пользоваться.
На проведение ремонта выделено 7 млн рублей из Дорожного фонда республики. Работы начнут на этой неделе, отметили в сообществе.
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