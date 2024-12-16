Мост в Ладва-Ветке планируют отремонтировать до конца года

Сейчас грузовое движение по мосту приостановлено.

Минтранс Карелии при содействии исполняющей обязанности председателя Заксобрания Карелии Ольги Шмаеник проработан вопрос согласования средств в размере семи млн рублей на ремонт моста в Ладва-Ветке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Средства дорожного фонда Карелии доведут до администрации муниципального образования уже завтра, после чего возможно будет заключить договор с подрядной организацией. Работы по ремонту моста начнутся на этой неделе», — сообщили в Минтрансе Карелии.

Сейчас грузовое движение по мосту приостановлено, но легковой транспорт и местные жители могут пользоваться объектом.