Мост в селе Колежма отремонтируют на средства субсидии в этом году

Вопрос ремонта моста в старинном поморском селе окончательно решен.
В настоящий момент сметная документация на выполнение работ по ремонту аварийного моста в селе Колежма Беломорского района разработана, источник финансирования определен — это субсидия из регионального дорожного фонда. Об этом сообщил глава Минтранса Карелии Дмитрий Крылов. По его словам, после согласования всех необходимых процедур будут начаты ремонтные работы для приведения моста в надлежащее техническое состояние.
Ранее специалисты Управтодора провели осмотр сооружения, которое еще в прошлом году оценивалось, как аварийное, и подготовили технические характеристики. Напомним, что изначально мост в Колежме не вошел в список ремонтируемых за счет бюджета.