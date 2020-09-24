Мост в центре Петрозаводска перекроют в выходные

В выходные в Петрозаводске перекроют Лобановский мост на улице Маршала Мерецкова, сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии.

С 8 часов 26 сентября до 8 часов 27 сентября закроют проезд по Лобановскому мосту. На улице Маршала Мерецкова коммунальщики будут проводить ремонтные работы на сетях теплоснабжения. Движение будет перекрыто в районе пересечения с набережными Лососинской и Ла-Рошель.

Через мост пролегает один из маршрутов общественного транспорта. На время перекрытия автобус № 29 будет следовать в объезд улицы Маршала Мерецкова, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста.