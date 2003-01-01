Мотоцикл разбился в аварии возле Петрозаводска

В поселке Чална мотоцикл по касательной столкнулся с легковушкой и загорелся.
Об аварии с участием мотоцикла и легкового автомобиля сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.
Информация об аварии в поселке Чална Пряжинского района Карелии поступила сегодня, 14 августа, в 16.40 вечера. Мотоцикл Honda столкнулся с легковым автомобилем Opel Astra по касательной, выехав на встречную полосу. После столкновения мотоцикл загорелся, но его потушили очевидцы аварии.
В ДТП пострадал мотоциклист. Его госпитализировали в РБ СЭМП Петрозаводска.