Мотоцикл влетел в легковушку в Прионежском районе в Карелии

Пострадавший при столкновении мотоциклист отказался ехать в больницу.
В воскресенье, 13 июля, произошло ДТП в селе Заозерье Прионежского района. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.
Как рассказали в ведомстве, около 15:00 на улице Тихонаволокская мотоциклист въехал в автомобиль.
В 15:32 на место прибыл дежурный караул пожарной части №75 – один автомобиль и три человека личного состава. На месте также работали сотрудники полиции и медики.
Пострадавший водитель мотоцикла от госпитализации отказался.
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