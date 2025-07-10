Мотоцикл влетел в легковушку в Прионежском районе в Карелии

Пострадавший при столкновении мотоциклист отказался ехать в больницу.

В воскресенье, 13 июля, произошло ДТП в селе Заозерье Прионежского района. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по безопасности.

Как рассказали в ведомстве, около 15:00 на улице Тихонаволокская мотоциклист въехал в автомобиль.

В 15:32 на место прибыл дежурный караул пожарной части №75 – один автомобиль и три человека личного состава. На месте также работали сотрудники полиции и медики.

Пострадавший водитель мотоцикла от госпитализации отказался.