Мотоциклист отлетел на несколько метров после столкновения в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На проспекте Ленина в центре карельской столицы произошло ДТП.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария с участием мотоцикла произошла ночью 2 июня в Петрозаводске.

ДТП случилось на пересечении проспекта Ленина и улицы Кирова в 1.28 ночи. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser» при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу мотоциклу «Benelli Stels P2500». Транспортные средства столкнулись, от удара 32-летний мотоциклист отлетел по проезжей части на несколько метров, однако самостоятельно поднялся.

Момент аварии, попавший на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо», был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».