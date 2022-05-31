Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в райцентре Карелии

Автоледи устроила ДТП с пострадавшим мотоциклистом в Олонце.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 7 июня, в 13.00 на улице Урицкого, 2б произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia (43-летняя женщина) на регулируемом перекрёстке не предоставила преимущество в движении мотоциклу, в результате произошло столкновение.

В аварии получил травмы 49-летний мотоциклист.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, в Карелии мотоциклист влетел в автобус и сломал дорожный знак.