Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в райцентре Карелии

Автоледи устроила ДТП с пострадавшим мотоциклистом в Олонце.
По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 7 июня, в 13.00 на улице Урицкого, 2б произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia (43-летняя женщина) на регулируемом перекрёстке не предоставила преимущество в движении мотоциклу, в результате произошло столкновение.
В аварии получил травмы 49-летний мотоциклист.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, в Карелии мотоциклист влетел в автобус и сломал дорожный знак.
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