Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло на Лесном проспекте.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, авария с участием мотоциклиста произошла сегодня, 12 апреля, в 14.11 в Петрозаводске. ДТП случилось в районе дома № 51 по Лесному проспекту.

Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Honda. В результате аварии 25-летнему мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. Характер травм и обстоятельства ДТП уточняются.

В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали участников движения к осторожности на дорогах, напомнив, что за 2021 год 15 водителей мотоциклов получили травмы различной тяжести.