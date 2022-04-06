Мотоциклист получил травмы в результате ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Столкновение легкового автомобиля и мотоцикла произошло на Лесном проспекте.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, авария с участием мотоциклиста произошла сегодня, 12 апреля, в 14.11 в Петрозаводске. ДТП случилось в районе дома № 51 по Лесному проспекту.
Столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль Honda. В результате аварии 25-летнему мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. Характер травм и обстоятельства ДТП уточняются.
В Госавтоинспекции Петрозаводска призвали участников движения к осторожности на дорогах, напомнив, что за 2021 год 15 водителей мотоциклов получили травмы различной тяжести.
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