Мотоциклист после ДТП прокатился на крыше автомобиля в Петрозаводске (ВИДЕО)

Появилась видеозапись ДТП, в результате которого мотоциклист сделал сальто и приземлился на крышу автомобиля в Петрозаводске.

Кадры, сделанные уличной камерой компании «Ситилинк», опубликовал сайт dtpptz.

Судя по видео, мотоцикл двигался по Лососинскому шоссе в сторону центра. В это же время легковой автомобиль пересекал Лососинское шоссе, выезжая с прилегающей территории (со стороны АЗС) на Ярославскую улицу.

Мотоциклист врезался в правую сторону автомобиля, от удара его подбросило вверх, и он оказался на крыше машины. Прежде чем остановиться, автомобиль проехал еще несколько метров.

Как сообщалось ранее, авария произошла 28 июня в 22.26 в районе дома № 48 по Лососинскому шоссе. При выезде с прилегающей территории водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущества мотоциклу «Хонда», ехавшему по главной дороге. В результате травмы получил 31-летний мотоциклист, он доставлен в БСМП Петрозаводска.