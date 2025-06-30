Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Карелии

ДТП с участием мотоциклиста произошло на 228 км автодороги «Санкт-Петербург — Сортавала».
Сообщение об аварии на автодороге «Санкт-Петербург — Сортавала» поступило сегодня, 3 июля, в 12:16.
«Мотоцикл «Хонда» столкнулся с легковым автомобилем «Рено Сандеро» по касательной», рассказали в паблике «ОПС по Лахденпохскому району» в ВК.
Пострадал водитель Хонды, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
На место происшествия выезжали спасатели пожарной части Лахденпохьи.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание