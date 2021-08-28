Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Петрозаводске (ФОТО)

ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня вечером в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария случилась около шести часов вечера на улице Гоголя напротив здания бывшего Дома офицеров.

По предварительным данным, водитель 1990 года рождения на мотоцикле «Сузуки» выезжал с дворовой территории и не пропустил двигавшийся по улице Гоголя автомобиль «Ниссан». В результате произошло столкновение.

«Скорая помощь» доставила мотоциклиста в медицинское учреждение, где выяснилось, что он получил незначительную травму.

Очевидцы разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте фотографии лежащего на асфальте мотоциклиста и его байка.

Камеры видеонаблюдения не запечатлели момент ДТП, которое произошло вне их зоны видимости, но зафиксировали, что на месте работала «скорая помощь» с включенными проблесковыми маячками.