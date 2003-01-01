Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

Мужчина не справился с управлением в непростых погодных условиях и опрокинулся на мотоцикле.

В Кемском районе Карелии мотоциклист попал в ДТП в непогоду. Об этом сообщили в ГАИ республики.

18 сентября в 13:40 на 900-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» 43-летний водитель мотоцикла марки CFMoto не справился с управлением. Мотоцикл опрокинулся на дороге. В результате аварии мужчина получил травмы.

Предварительно, ДТП произошло из-за того, что мотоциклист не учел сложные дорожные и метеорологические условия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

