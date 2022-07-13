Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Мотоциклист устроил аварию на трассе «Кола» в Прионежском районе.

В минувшую субботу, 23 июля, в 17:15 на 4 км федеральной дороги «Кола» 35-летний водитель мотоцикла Yamaha допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Skoda. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В результате аварии мотоциклист получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, пьяный житель Московской области упал с мотоцикла на трассе в Карелии.