Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе в Карелии

Мотоциклист устроил аварию на трассе «Кола» в Прионежском районе.
В минувшую субботу, 23 июля, в 17:15 на 4 км федеральной дороги «Кола» 35-летний водитель мотоцикла Yamaha допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Skoda. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В результате аварии мотоциклист получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, пьяный житель Московской области упал с мотоцикла на трассе в Карелии.
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