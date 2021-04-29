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Мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
18:32, 30 Апреля 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста произошло сегодня вечером в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария произошла около шести часов вечера на Карельском проспекте.

По предварительным данным, мотоциклист ехал со стороны улицы Лыжная, когда с примыкающей второстепенной дороги на проспект выехал автомобиль Лада Веста.

Водитель автомобиля не предоставил мотоциклисту преимущество, что привело к ДТП.

По данным ГИБДД мотоциклист получил травмы, на место была вызвана «скорая помощь». Сейчас пострадавшего осматривают медики. По предварительным данным, травмы не опасны для жизни.

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