Мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста произошло сегодня вечером в Петрозаводске.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария произошла около шести часов вечера на Карельском проспекте.

По предварительным данным, мотоциклист ехал со стороны улицы Лыжная, когда с примыкающей второстепенной дороги на проспект выехал автомобиль Лада Веста.

Водитель автомобиля не предоставил мотоциклисту преимущество, что привело к ДТП.

По данным ГИБДД мотоциклист получил травмы, на место была вызвана «скорая помощь». Сейчас пострадавшего осматривают медики. По предварительным данным, травмы не опасны для жизни.