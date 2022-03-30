Мотоциклист потерял пассажира при столкновении с автомобилем (ВИДЕО)

На Кукковке произошло ДТП с участие мотоцикла и автомобиля, который встал на пути.
Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в минувшую среду, 27 апреля, в 18.39 на улице Парфенова, в районе дома № 7 произошло ДТП с участие автомобиля и мотоцикла. ДТП попало на камеры наружного наблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».
Камеры запечатлели, как водитель автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества мотоциклисту и оказался на его пути.
В результате мотоциклист при столкновении снес передний бампер автомобилю, выехал на «встречку» и потерял пассажира.
Информация о пострадавших уточняется.
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