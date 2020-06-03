Мотоциклист въехал в иномарку, не пропустившую его на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два человека пострадали в ДТП с участием мотоцикла и автомобиля в Петрозаводске.

В минувшую среду, 3 июня, в 14.44 на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с набережной Ла-Рошель, произошло столкновение Chevrolet Lanos и мотоцикла, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства двигались по Комсомольскому проспекту во встречных направлениях. Столкновение произошло, когда мотоцикл двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра. В это же время легковой автомобиль совершал левый поворот на набережную Ла-Рошель.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель мотоцикла 1998 года рождения, он госпитализирован.

Пассажиру легкового автомобиля назначено амбулаторное лечение.