Мотоциклист протаранил стоящий автомобиль в столице Карелии (ФОТО)

Авария произошла 3 июля на улице Онежской Флотилии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вечером 3 июля в 20.10 в районе дома № 10/4 по улице Онежской Флотилии произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Как уточнили в ГИБДД, причиной аварии послужило то, что мотоциклист неправильно выбрал скорость движения. В результате мотоцикл Рulsar врезался в стоящий автомобиль Skoda.

После аварии 25-летний мотоциклист с травмами был госпитализирован в БСМП.