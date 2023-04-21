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Мотоциклист протаранил стоящий автомобиль в столице Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
11:05, 04 Июля 2023
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

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Авария произошла 3 июля на улице Онежской Флотилии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, вечером 3 июля в 20.10 в районе дома № 10/4 по улице Онежской Флотилии произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Как уточнили в ГИБДД, причиной аварии послужило то, что мотоциклист неправильно выбрал скорость движения. В результате мотоцикл Рulsar врезался в стоящий автомобиль Skoda.

После аварии 25-летний мотоциклист с травмами был госпитализирован в БСМП.

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