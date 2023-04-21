Мотоциклист разбился о бордюрный камень в Петрозаводске (ФОТО)

В ночь на 4 июля на улице Чапаева произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Во вторник, 4 июля, в 03.12, в районе дома № 34 по улице Чапаева водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего упал.



В результате 37-летний мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в БСМП.



Обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГИБДД столицы Карелии.



Всего с начала года в Петрозаводске зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых семь мотоциклистов получили травмы.



