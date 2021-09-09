Мотоциклист разбился в аварии на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

На Шуйском шоссе в воскресенье вечером столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, мотоциклист был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводка.

В Петрозаводске на пересечении Шуйского шоссе и проезда Автолюбителей 12 сентября в 19.18 произошло столкновение легкового автомобиля CHEVROLET LANOS и мотоцикла SUZUKI.

Как сообщили в ГИБДД, 53-летний водитель легкового автомобиля поворачивал с Шуйского шоссе налево, на проезд Автолюбителей, и не пропустил двигавшийся прямо мотоцикл.

В результате аварии 33-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, поздно вечером в центре Петрозаводска произошло жесткое столкновение двух автомобилей.