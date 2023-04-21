Мотоциклист, разбившийся в центре Петрозаводска, попал в больницу (ФОТО)

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности вечерней аварии с участием байкера на проспекте Ленина.
ДТП с участием мотоциклиста произошла в центре Петрозаводска 21 июня в 21.18. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена автомобиль Mazda, совершая разворот, столкнулся с мотоциклом Kawasaki.
В результате аварии 39-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в БСМП. Обстоятельства ДТП уточняются.
Напомним, момент дорожной аварии зафиксировала одна из уличных камер компании Sampo.ru.
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