Мотоциклист, разбившийся в центре Петрозаводска, попал в больницу (ФОТО)

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности вечерней аварии с участием байкера на проспекте Ленина.

ДТП с участием мотоциклиста произошла в центре Петрозаводска 21 июня в 21.18. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена автомобиль Mazda, совершая разворот, столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В результате аварии 39-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в БСМП. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, момент дорожной аварии зафиксировала одна из уличных камер компании Sampo.ru.