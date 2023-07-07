Мотоциклист налетел на камень и опрокинулся на трассе в Карелии (ФОТО)

В ДТП с мотоциклом в Сегежском районе пострадала 52-летняя пассажирка, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В пятницу, 7 июля, в 14.30, на 683 километре федеральной автодороги «Кола» в Сегежском районе Карелии 57- летний водитель мотоцикла «Ява 350» съехал в правый по ходу движения кювет.

Мотоцикл наехал на камень и опрокинулся.

Водитель и 52-летняя пассажирка мотоцикла получили травмы, уточнили автоинспекторы.