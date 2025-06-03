Мотоциклист серьезно пострадал около Пряжи в столкновении с мотоциклистом

Серьезное ДТП с участием двух мотоциклистов произошло 12 июня около посёлка Пряжа.

Два мотоциклиста столкнулись на 385 км трассы «Кола» рядом с поворотом на поселок Пряжа. Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, ДТП произошло в 16:05. Оба мотоцикла двигались в попутном направлении. Один пострадавший с черепно-мозговой травмой доставлен в Больницу скорой помощи.

На ликвидацию последствий выезжал дежурный караул пожарных из поселка Пряжа, медики и сотрудники ДПС. Разлива топлива нет. Движение не перекрыто.