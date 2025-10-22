Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Петрозаводске

Дорожная авария произошла сегодня, 23 октября, на перекрестке улиц Шотмана и Краснофлотской.
Авария, в которой травмы получил водитель мотоцикла, произошла около полудня на улице Шотмана. Мотоциклист совершал так называемый слепой обгон. Он не убедился в безопасности проезда и совершил столкновение с иномаркой, предположительно марки «Шевроле Лачетти».
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП. Его публикует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии». На ролике видно, что в аварии виноват мотоциклист, который решил на скорости совершить обгон и не рассчитал траекторию. Судя по видео, он получил травмы, правда, сам поднялся с асфальта.
Ранее мы рассказывали, что на трассе в Карелии мотоциклист из Москвы врезался в дорожное ограждение.