Мотоциклист устроил ДТП в центре Петрозаводска

В Госатоинспекции Петрозаводска рассказали подробности ДТП на улице Гоголя.

Напомним, ДТП произошло в минувший понедельник, 30 августа, около шести часов вечера на улице Гоголя напротив здания бывшего Дома офицеров.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель мотоцикла Suzuki при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Nissan, движущимся по главной дороге.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Карелии мотоциклист вылетел в кювет и травмировался.