Мотоциклист врезался в бордюр, уходя от ГИБДД Петрозаводска (ВИДЕО)

Стали известны обстоятельства ночного ДТП на улице Чапаева в столице Карелии.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео, на котором водитель мотоцикла в попытке уйти от полицейской погони врезался в бордюр и перелетел через руль.



Напомним, ранее в сводке Госавтоинспекции карельской столицы сообщалось, что 4 июля, в 03.12, в районе дома № 34 по улице Чапаева водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, врезался в бордюрный камень, после чего упал.



В результате 37-летний мотоциклист получил травмы, его госпитализировали в БСМП.





